دبي ترحب بجميع الراغبين في العودة على الخطوط المتعاملة مع مطاراتها

المصدر: دبي ــ البيان

في معرض إجابته على تساؤل حول إذا ما كان الحصول على موافقة العودة إلى دولة الإمارات يستلزم شراء تذكرة سفر عبر طيران الإمارات وفلاي دبي حصراً، أو يمكن شراء تذاكر السفر من شركات الطيران الأخرى، قال اللواء محمد المري: إن جميع شركات الطيران العاملة في مطارات دبي لها الحق في إعادة مسافريها إلى دولة الإمارات، ومن حقها تقديم التسهيلات المطلوبة للحصول على تصاريح العودة لمتعامليها، كما أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ترحب بجميع الراغبين بالعودة على متن كافة خطوط الطيران المتعاملة مع مطارات دبي.

وفي سؤال آخر وجه من أحد المتابعين عبر حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»، يتساءل من خلاله عن شروط تقديم طلب إصدار إقامة لوالدته المسنة والتي لا يوجد لها عائل، أوضح أن هناك شروطاً محددة لمن يود كفالة أحد الوالدين، ومتى ما توفرت هذه الشروط لدى الكفيل، فلا مانع من إصدار الإقامة للوالدين معاً أو أحدهم بشكل منفرد. لافتاً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حددت الرقم المجاني 8005111 للإجابة على جميع الاستفسارات الموجهة لها من الجمهور.

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