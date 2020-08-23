جمعية أصدقاء النخلة تنظم محاضرة افتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جمعية أصدقاء النخلة بدولة الإمارات العربية المتحدة أول من أمس، محاضرة افتراضية حول أهم الممارسات الجيدة للنخيل والتمور قدمها المهندس منصور المنصوري من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمشاركة 53 شخصاً، بعضهم أعضاء في جمعية أصدقاء النخلة بالإمارات، بالإضافة إلى عدد من خبراء الزراعة والمهتمين يمثلون 10 دول.

وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء النخلة عن تقديره للجهود الفنية الإرشادية التي تقدمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في خدمة مزارعي ومنتجي التمور في أبوظبي بالتعاون مع بقية جهات الاختصاص على مستوى الدولة ومن بينها جمعية أصدقاء النخلة بالإمارات لما فيه خدمة المزارعين وتطوير القطاع .

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