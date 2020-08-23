شرطة دبي تستهدف تحقيق «صفر» مراجع لمواردها البشرية نهاية 2021

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد الدكتور صالح عبدالله مراد عبدالله مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن الإدارة تستهدف تحقيق «صفر» في أعداد الموظفين المراجعين لها ولكل أقسام الموارد البشرية بالإدارات والمراكز الشرطية نهاية عام 2021، وذلك عبر تحويل كل خدماتها البالغة 97 خدمة إلى ذكية بالكامل من خلال مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة «كيوسك» إلى جانب توفير تلك الخدمات عبر تطبيق الهاتف الذكي.

وأشار العميد صالح عبدالله إلى أن شرطة دبي رفعت حالياً عدد الخدمات التي يقدمها مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة «كيوسك» من 21 خدمة (متوفرة من بداية إطلاق المشروع العام الماضي)، لتصل 34 خدمة مع نهاية النصف الأول من 2020، وستصل إلى 60 خدمة مع نهاية هذا العام، مؤكداً أنه سيتم توفير 97 خدمة مع نهاية العام المقبل 2021 ضمن مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أن يكون ذلك بالتزامن مع توفير كل خدمات الموارد البشرية على التطبيق الذكي.

وأضاف العميد دكتور صالح عبدالله أن عدد معاملات موظفي شرطة دبي عبر أجهزة «كيوسك» منذ إطلاق مشروع الخدمة الذاتية في شهر مايو من العام الماضي بلغت 17 ألفاً و400 معاملة، وقدمها الموظفون عبر جميع الأجهزة المتوفرة في مقر القيادة العامة، والإدارات العامة، ومراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي.

توزيع

ومن جانبه، أوضح النقيب شهاب عبد الرحيم شعبان أهلي، مدير مشروع الخدمة الذاتية للموظفين أنه تم توزيع 15 جهاز كيوسك في مبنى القيادة ، في مركز الشرطة الذكي «SPS» في الاستقبال الخارجي ، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأكاديمية شرطة دبي، ومبنى الإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونادي الضباط، وسبعة مراكز شرطة .

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