شرطة العين تكرم آسيوية لأمانتها

المصدر: العين- البيان

كرمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، رشيدة أكتر محمد إسحاق آسيوية الجنسية لأمانتها، حيث عثرت على مفقودات مالية في منطقة السوق، وسلمتها لمركز شرطة المربعة.

وأشاد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير المديرية بأمانة رشيدة أكتر محمد وحسن تصرفها، وخلقها الرفيع من خلال قيامها فور عثورها على المبلغ المفقود بتسليمه إلى مركز شرطة المربعة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوطيد علاقتها مع الجمهور، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن التكريم يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في نهج الخير والتعاون الإيجابي، والعمل يداً بيد، من أجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز