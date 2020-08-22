عرض للطيور الناطقة في محمية الزوراء الطبيعية

المصدر: وام

استضافت دائرة التنمية السياحية في عجمان عرضاً حياً للطيور الناطقة في محمية الزوراء الطبيعية، بالتعاون مع فريق الإمارات للطيور الناطقة للتوعية بهذه الهواية التي تسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

وبلغ عدد المشاركين في عرض الطيران الحر الذي استغرق 45 دقيقة 11 هاوياً من فريق الإمارات للطيور الناطقة، وبلغ عدد الطيور المشاركة 18 ببغاء من فئة المكاو.

تحمل هذه الهواية الكثير من الطرافة والإبهار وتجمع ما بين الكثير من الشباب الذين يلتقون لتبادل الخبرات والاستمتاع بالأوقات.

ومن هذا المنطلق، قام ابراهيم المرعي بتأسيس فريق الامارات للطيور الناطقة مع نخبة من الأعضاء الذين تجمعهم تطلعات لنشر هذه الهواية وتعريف الناس بها عن طريق الأنشطة والفعاليات والعروض التي تقوم على إظهار قدرات الطيور المدربة وأنشطتها وعرضها للجمهور في مناطق سياحية مختلفة من الدولة، وتوسع الفريق وأصبح يضم عدداً كبيراً من الشباب، إضافة إلى الفريق النسائي الذي يسير في مساره مسانداً وداعماً.

وأوضح إبراهيم أنه عشق هذه الهواية منذ الصغر وحرص على اقتناء كل أنواع هذه الطيور سواء المتوفر منها أو النادر، ومن مختلف البيئات العالمية، مشيراً إلى أنه خصص مكاناً داخل منزله لجمع هذه الطيور، وأوجد لها بيئة مساعدة لتكاثرها والاعتناء بها.

ويحتفظ إبراهيم بالعديد من الأفكار التي يحرص على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترسيخ وتعزيز الهواية، مثل إقامة معارض وأنشطة متخصصة تتضمن استعراضات خاصة للطيور في أماكن مختلفة للجمهور للتعريف بهذه الهواية الشيقة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الدائرة تحرص على دعم الشباب الإماراتي والتعريف بالأنشطة الشيقة التي تسهم في جذب الزوار من إمارات الدولة وخارجها لزيارة المعالم المتميزة للإمارة والتعرف إلى ما تحمله إمارة عجمان من مميزات سياحية بارزة.

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