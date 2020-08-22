عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية إندونيسيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا بحضور معالي إريك توهير وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد اليوم في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

كما بحث سموه ومعالي وزيرة خارجية إندونيسيا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في هذا الصدد وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا متوجها بالتهنئة إلى معاليها وحكومة وشعب إندونيسيا الصديق بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية إندونيسيا الذي يوافق 17 أغسطس من كل عام.

وأشاد سموه بالعلاقات الإماراتية الإندونيسية المتميزة مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها أكدت معالي ريتنو مارسودي تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها الثنائية وجوانب التعاون المشترك مع دولة الإمارات مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لمعاليها والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا وسعادة عبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية إضافة إلى عدد من المسؤولين في كلا البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز