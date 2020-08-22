إنجاز 55% من مشروع إنشاء محطة استراحة الشاحنات في دبي لاند

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 55% من مشروع إنشاء محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات، في مدينة دبي لاند بالقرب من شارع الإمارات.

وقال الطاير: انتهت مجموعة الصحراء الإماراتية، المطورة للمشروع من إنجاز 55% من أعمال المشروع، حيث انتهت المجموعة من جميع العمليات الأولية والتحضيرية التي تسبق عملية البناء التي تشمل الحصول على جميع شهادات عدم الممانعة من الجهات الخدمية، وتسوية الأرض وحماية خطوط الخدمات، والحصول على ترخيص البناء النهائي من الجهات المعنية، تبلغ مساحة المحطة 5 هكتارات.

وتشتمل المحطة على 100 موقف للشاحنات والمركبات الثقيلة وعدد من المرافق والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.

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