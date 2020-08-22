3 مشروعات بنية تحتية في الشارقة وعجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً، 3 مناقصات لمشروعات متنوعة في إمارتي عجمان والشارقة، وذلك ضمن خدمة «العطاء والتنافس» التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني، تشمل إضافات لتوسعة مركز الحميدية الصحي بمنطقة الحميدية 2 في عجمان، وسيتم فتح مظاريف هذه المناقصة في 30 سبتمبر المقبل.

بالاضافة إلى إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة المدام الجزئية بالشارقة، وسيتم فتح مظاريف المناقصة في 30 سبتمبر المقبل، فضلاً عن إنشاء وإنجاز الطريق الجديد الرابط بين الشارقة ودبا الحصن «المرحلة الأولى»، وسيتم فتح مظاريف هذا المشروع في 21 سبتمبر 2020، فيما يمكن للراغبين في الاشتراك تقديم طلباتهم الإلكترونية على موقع الوزارة.

صيانة

وطرحت الوزارة خلال الفترة الماضية واستعداداً للعام الجديد، عدداً من مشروعات صيانة وإضافة لعدد من المدارس، شملت صيانة مدرسة مريشيد للتعليم الأساسي للبنات في الفجيرة، وصيانة مدرسة أبي بن كعب للتعليم الأساسي في منطقة سيح العريبي برأس الخيمة، وصيانة مدرسة سهيلة للتعليم الأساسي للبنات في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، وصيانة مدرسة النعيمية للتعليم الأساسي والثانوي بنات في منطقة المنامة بعجمان.

ومدرسة الشيخة مريم للتعليم الأساسي للبنات بالموافجة الشارقة، ومبنى وسور مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم النموذجية للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة الجافلية، ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي للبنين، ومدرسة الجاحظ للتعليم الأساسي للبنين ومدرسة الإمام أبو حنيفة للتعليم الأساسي للبنين بدبي.

وتعتمد الوزارة في صيانة وإنشاء مشروعاتها معايير استدامة عالية المواصفات تشمل استخدام الطابوق الحراري، ودهانات عازلة للحرارة، وإنشاء شبكة صرف صحي.

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