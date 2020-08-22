شرطة دبي تنال الاعتماد العالمي في «الامتثال وضمان الحماية»

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي في «الامتثال وضمان الحماية» Safe Guard Label من قبل الشركة الفرنسية العالمية «بيرو فرتاس» Bureau Veritas بعد استكمال كافة متطلبات برنامج ضمان الحماية في جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتقييم العودة للعمل في ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، لتكون بذلك أول جهاز شرطي على المستوى العالمي يحصل على هذا الاعتماد.

وقال اللواء عبد الله حسين أهلي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن هذه الخطوات والإنجازات في شرطة دبي، تأتي تماشياً مع التوجيهات الدائمة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وكذلك في إطار مواجهة التحديات والأزمات وتحويل الصعوبات إلى إنجازات، من خلال العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على مستوى الأداء في ظل الظروف الصحية العالمية الأخيرة.

جهود

وأشاد اللواء أهلي، بالإنجازات التي حققها فريق العمل، مثنياً على الجهود المبذولة من قبلهم في تحقيق هذه النتائج، وحصول شرطة دبي على شهادة الاعتماد من قبل شركة «بيرو فرتاس»، وهي مجموعة عالمية مقرها في باريس، ومتخصصة في الكشف، والتحليل، والمراقبة، ومنح شهادات المصادقة للمنتجات والبنى التحتية، مثل المباني، والمواقع الصناعية، والمعدات، وأنظمة الجودة، بالاستناد إلى معايير خاصة، ما يعكس المستوى المتطور لشرطة دبي وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها.

منوهاً إلى أن كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة عملت في هذا الجانب بتعاون وتناغم كبير، وأن هذا الإنجاز يعزز ثقة المجتمع الداخلي والخارجي بشرطة دبي، بفضل تطبيقها للإجراءات الاحترازية المُوصى بها من قبل المنظمات الصحية الدولية والمحلية، والامتثال بالتعقيم والإجراءات الصحيحة لعودة الموظفين لمقرات عملهم.

التزام

بدوره، قال العقيد الدكتور مهندس تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام شرطة دبي بتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة وبروتوكولات التدريب، والتعقيم في كافة أماكن تواجد الموظفين والمراجعين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومراكز الشرطة الذكية لضمان سلامتهم.

وأضاف العقيد الحاج، إن حصول شرطة دبي على الاعتماد يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها في مجال إدارة البيئة والصحة العالمية والسلامة العامة، حيث إن الشركة الفرنسية العالمية بيرو فرتاس التي عملت على التقييم، هي إحدى أهم العلامات المعترف بها عالمياً في هذا المجال، ولها خبرة منذ 180 عاماً في منح الاعتمادات والتراخيص، من خلال المراقبة والتدقيق والاختبارات والتحليل وإصدار شهادات الفحص الهندسي، وفق قوانين ومعايير خاصة.

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