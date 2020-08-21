الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:53 المد الثاني عند 03:28 والجزر الأول عند الساعة 09:22الجزر الثاني عند الساعة 21: 21.

بحر عمان: متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 12:00 الثاني عند الساعة 00:28 والجزر الاول عند الساعة 18:17الساعة 06:19.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 32 85 35

دبي 42 33 75 35

الشارقة 42 31 80 30

عجمان 41 33 90 35

أم القيوين 40 30 90 30

رأس الخيمة 39 32 80 25

الفجيرة 36 31 85 55

العين 47 33 60 15

ليوا 48 30 85 15

الرويس 40 31 75 25

السلع 42 32 80 30

دلما 36 33 80 50

طنب الكبرى 35 32 85 45

طنب الصغرى 35 32 85 45

أبو موسى 35 32 85 45

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