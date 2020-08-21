هيئة كهرباء ومياه دبي تسجل ارتفاعاً بنحو 6.6% في الحمل الذروي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن ارتفاع الحمل الذروي من الكهرباء في إمارة دبي خلال العام الجاري وحتى اليوم إلى 9074 ميجاوات، مقارنة مع 8516 ميجاوات للحمل الذروي السنوي في عام 2019، أي بزيادة قدرها 558 ميجاوات وما نسبته 6.6%، حيث تعد أعلى زيادة في الحمل الذروي منذ عام 2012.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "من منطلق رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نسهم بشكل فعال في توفير الإمدادات المستمرة والمستقرة للكهرباء والمياه، حيث نعمل على دعم رؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي .

وتؤكد الزيادة في الحمل الذروي في دبي انتعاش مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 11700 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه يومياً".

وأضاف معاليه:" تواصل الهيئة العمل على رفع قدرتها الانتاجية من الكهرباء والمياه وكذلك قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يتواكب مع توسع المناطق العمرانية والاقتصادية في دبي.

وتعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم وفق مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة حيث سجلت الهيئة تميزاً في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى للبنى التحتية من كهرباء ومياه.

وقد حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية حتى تفوقت على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، تمثل في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.2% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 6.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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