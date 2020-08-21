حلقة شبابية تناقش الحلول المبتكرة للسلامة المرورية

المصدر: (أبوظبي - البيان )

افتتح اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وبحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي فعاليات الحلقة الشبابية الافتراضية بعنوان: «حلول مبتكرة للسلامة المرورية»، والتي نظمها مجلس شباب شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، ضمن خطة عمل المجلس لعام 2020. و

شارك في الحلقة المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز النقل المتكامل، وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية منطقة الظفرة ونادي السيارات والسياحة في أبوظبي، وعدد من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي ونحو 300 شاب وشابة من أعضاء وممثلي المجالس الشبابية بالدولة. وأكد القائد العام لشرطة أبوظبي في كلمة وجهها إلى المجلس اهتمام القيادة الشرطية ببناء جسور التواصل مع فئة الشباب للعمل معاً نحو مستقبل مثمر بالعطاء ومليء بالنجاحات عن طريق تبني الأفكار الشبابية، التي تحقق التقدم والتطور على الصعيد المؤسسي، وبما ينعكس أثره على مجتمع الإمارات بشكل عام.

وأوضح اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي: «إن عدداً كبيراً من الشباب يقعون ضحية للحوادث المرورية، التي قد تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة، ولذلك وجب الاستماع إلى صوت الشباب حول هذا الملف، والنظر في إيجاد حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات». وأشار الرائد الدكتور بندر الحارثي عضو مجلس شباب شرطة أبوظبي إلى أهم المحاور التي تناولتها الحلقة الشبابية، وهي استراتيجية السلامة المرورية لإمارة أبوظبي، والاطلاع على إحصاءات الحوادث المرورية .

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