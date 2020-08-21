سيف بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أول من أمس، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الخامسة، والتي اشتملت على 59 جائزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في دبي.

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال الحفل الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية بمنحه «ميدالية القائد» كونه شخصية استثنائية، أسهمت في تعزيز العمل الشرطي، ثم كرّم سموه 5 من كبار ضباط الشرطة بالدولة «نجوم التميز»، تقديراً لتميزهم وجهودهم المتفانية في خدمة العمل الشرطي وهم:

اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، والعميد حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الفجيرة، والعميد أحمد محمد الحمودي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة.

وكرّم سموه الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، لدوره الفاعل في دعم وإنجاح هذه الدورة من الجائزة، إلى جانب تكريم سموه لفائزين اثنين من أفراد المجتمع من فئة الجهات الخارجية، وهما عائشة إبراهيم آل علي الفائزة بجائزة «السائق المثالي»، وفيروز غلام حسين الفائز بجائزة «الخدمة المجتمعية»، وكرّم سموه الفائزين في فئات جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الخامسة من قيادات وقطاعات وإدارات وفرق عمل وضباط وأفراد.

رحلة عمل

واشتملت الدورة الخامسة على 59 جائزة، وكانت اللجان قد عملت منذ أغسطس 2019 عند انطلاق مرحلة سمو الوزير، مروراً بمرحلة استلام ملفات وطلبات المشاركين في الجوائز الوظيفية وفرق العمل والبدء بعملية التقييم، ثم تسلم ملفات الجوائز المؤسسية ثم تقييمها وتحكيمها وصولاً إلى مرحلة التتويج.

وألقى المقدم خليفة الصريدي مدير إدارة التميز والريادة بوزارة الداخلية كلمة أثناء الحفل قال فيها: إن وزارة الداخلية حريصة وبفضل دعم قيادتنا الحكيمة على تبوؤ الريادة بجميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والعمل الجاد لتحقيقها والمحافظة عليها، دعماً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من تبني مفاهيم الريادة والتميز منهجاً عملياً خلال مسيرة الأداء في العمل الحكومي، ونحرص على تأهيل وتعزيز قدرات العناصر البشرية، لأنها تمثل الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير والتحديث.

وقال إنه في عام 2011 تفضل سمو وزير الداخلية بإطلاق هذه الجائزة لتشكل الإطار الشمولي للتميز المؤسسي، وتحفز التنافسية الإيجابية نحو التميز بين جميع القطاعات والقيادات في وزارة الداخلية.

وأضاف: إن الجائزة تمر بـ 3 مراحل، حيث أنجز التقييم في مرحلتي المدير العام والقائد العام، من خلال خيرة الكفاءات المتوفرة في وزارة الداخلية، والذين بلغ عددهم 430 مقيماً ونفّذوا 100 ألف ساعة تقييمية، أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الوزير تمت الاستعانة بالخبرات الدولية التخصصية في مختلف المجالات الشرطية، حيث بلغ عددهم 38 خبيراً متخصصاً.

وكشف المقدم خليفة الصريدي النقاب عن نسبة التحسن، والتي بلغت في فئة الجهة الرائدة 17% على مستوى وزارة الداخلية، وبلغت نسبة التحسن في فئة أفضل مركز شرطة شامل 71%، وبلغت نسبة التحسن في فئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 36%، وبلغت نسبة التحسن في فئة أفضل مركز إسعاد متعاملين 83%.

حضر الحفل معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور ياسر النقبي المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومروان الزعابي مدير برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي.

والدكتور الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية.

واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والقادة العامون للشرطة، والعميد محمد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للتميز والريادة بوزارة الداخلية ومديرو الاستراتيجية ومنسقو القيادات والقطاعات والفريق الإداري للجائزة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

معايير

تمنح الجائزة وفقاً لمعايير صارمة للتميز الحكومي، ووفق آلية شفافة علمية محكمة، تنتهج فيها لجان التحكيم الدقة والموضوعية، وتتبع فيها منهجيات علمية تعتمد على معايير فنية متعلقة بالعمل الشرطي والتميز الحكومي واستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الجانب.

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رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمناسبة نجاح فعاليات جائزة «وزير الداخلية للتميز في دورتها الخامسة».

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بدعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، للجائزة الهادفة إلى تحفيز مسيرة التميز الشرطي، من خلال المنافسة الإيجابية بين كل القطاعات الشرطية على مستوى الدولة، وبما ينعكس على تحقيق مؤشرات الريادة والتميز، عبر تطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وتطبيق الخدمات الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتحقيق تطلعات رؤية قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً.

وهنأ معالي الفريق المري كل العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم الاستثنائية في حصول شرطة دبي على 26 جائزة، ضمن جائزة «وزير الداخلية للتميز» على مستوى مختلف الفئات، مؤكداً أن الفوز بهذا العدد من الجوائز يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي، يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل، من أجل خدمة الوطن والمنافسة بقوة في كل الجوائز.

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فازت القيادة العامة لشرطة عجمان بـ 5 جوائز، ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الـ 5، ‏‌‎وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان:

«إن فوز شرطة عجمان بهذه الجوائز في جائزة وزير الداخلية للتميز جاء بفضل دعم القيادة اللامحدود، وجهود شرطة عجمان في وضع أرقى أنظمة العمل وأفضلها وصولاً لأسعد بيئة عمل، وسعياً للتميز في الأداء، ما أثمر عن الفوز بهذه الجوائز، معبراً عن شكره وثنائه للمديرين العامين ومديري الإدارات والضباط وجميع موظفي شرطة عجمان».

وأهدى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الفوز إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، وهنأ جميع موظفي شرطة عجمان لتحقيق القيادة لهذا الإنجاز الكبير.

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حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على 7 جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميّز في دورتها الخامسة، والتي شاركت بها كافة الوحدات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة:

«أن التميز الذي حققته شرطة الفجيرة جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

وأضاف الكعبي: «إن هذا الإنجاز ثمرة التخطيط الاستراتيجي المتميز لوزارة الداخلية وتكاتف وتعاون جميع الشركاء وأفراد المجتمع ومؤسساته وكافة المنتسبين في القيادة العامة، وبهذه المناسبة أهدي هذا الفوز إلى جميع العاملين بشرطة الفجيرة من ضباط وصف ضباط وأفراد وعنصر نسائي من العسكريين والمدنيين».

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