50 % خفض استهلاك الكهرباء والمياه في غرفة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لاستعراض وتقييم تجربة الغرفة في مجال كفاءة الطاقة بمبانيها والإجراءات التي طبقتها والتعرف على النتائج التي حققتها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث أوضح تقرير لغرفة التجارة والصناعة تخفيض أكثر من 50% من استهلاك الكهرباء والمياه في مباني الغرفة بعد الانتهاء من تنفيذ برامج الترشيد.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن تجربة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في ترشيد الاستهلاك وتطبيق برامج كفاءة الطاقة في مبانيها تعتبر نموذجاً متميزاً للاستدامة وتعاون الجهات الحكومية مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة وندعو جميع الجهات للاقتداء بها.

وأشار إلى أن الطاقة على مستوى العالم تمر بتحديات كثيرة وأفضل طريقة للتغلب على هذه التحديات تضافر الجهود واتخاذ المبادرات الهادفة لترشيد الاستهلاك في كافة المباني ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه.

وأكد أن الهيئة بادرت منذ 5 سنوات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بإطلاق مبادرة نحو بيئة خضراء بهدف تطبيق معايير كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأكد محمد المزروعي، مدير إدارة العمليات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواصلة العمل المشترك لتعزيز وتطوير برامج التنمية المستدامة التي تسعى إمارة الشارقة إلى تحقيقها في كافة المجالات لاسيما المعنية منها بكفاءة الطاقة والسبل الكفيلة بالاستفادة من كافة الموارد الطبيعية.

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