بلدية عجمان تنفذ مشروع ري وتجميل شارع الشيخ زايد

المصدر: عجمان - البيان

أكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن إمارة عجمان تخطو بخطى ثابتة نحو زيادة المساحات الخضراء.

حيث تنطلق الخطط الطموحة لدائرة البلدية والتخطيط التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية والمشاريع التي تواكب توجه عجمان نحو إمارة خضراء مستدامة، في ظل توجيهات سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

مشيراً إلى أن الدائرة قامت بتنفيذ مشروع ري وتجميل شارع الشيخ زايد، بداية من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى جسر المكتوم بطول خمسة كيلومترات على الجانبين بمساحة إجمالية حوالي 70 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة المشروع 2775000 درهم ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ إجمالي مراحل المشروع بنهاية العام الجاري 2020.

حرص

وأضاف الحوسني: تحرص الدائرة على التوسع في المساحات الخضراء والمحافظة على المساحات القائمة وتنميتها، وزيادة زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة المحلية وازدهار المظهر الحضاري للإمارة.

ومن جهته، أوضح أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أن المشروع يشمل إنشاء نظام ري أوتوماتيكي، حيث تُستخدم مياه الصرف المعالجة لري 1500 شجرة من أشجار البلتفروم وشجيرات الجهنمية المزهرة ومغطيات تربة متنوعة الألوان، ما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى رفع نسبة المساحات المزروعة وتعزيز المظهر الجمالي والارتقاء بالمشهد السياحي بالإمارة.

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