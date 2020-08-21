تفاهـم بين «بيت الخير» ومستشفى «القرهود»

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت «بيت الخير» مذكرة تفاهـم مع مستشفى القرهود بدبي، لتقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين، ضمن جهود الجمعية، لتوفير شبكة أمان طبي للمستفيدين من خدماتها الخيرية، بتأمين أفضل خصم، وأفضل رعاية ممكنة، ومساعدة المرضى المعسرين، الذين يعجزون عن متابعة العلاج، حتى يتماثلوا للشفاء.

ووقع المذكرة عن الجمعية عابدين طاهر العوضي، المدير العام، في حين وقعها عن مستشفى القرهود الخاص الدكتور أحمد غانم، المدير العام. وتقوم الجمعية بموجب هذه المذكرة بجمع التبرعات داخل المستشفى، من أجل دعم المرضى المعسرين، ضمن مشروع «علاج».

كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المستشفى بتسويق مشاريعها الخيرية المختلفة، وتوزيع المطبوعات والنشرات التعريفية، والسماح له بوضع جميع الوسائل المتاحة لجمع التبرعات في المستشفى والعيادات التابعة للمستشفى.

وتبلغ قيمة الخصم المبدئي الذي يقدمه المستشفى للمرضى المعسرين، الذين تحولهم الجمعية للمستشفى 35%، وتتم تغطية مصاريف المرضى المحتاجين، الذين تحولهم «بيت الخير» وليس لديهم تأمين صحي، من عائد التبرعات، التي تجمعها الحصالات المنشورة في مرافق المستشفى، بعد التفاهم والاتفاق على عملية الخصم المقترحة لعلاج كل حالة على حدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز