لجنة بـ «الوطني» تطّلع على ملاحظات المؤسسات المعنية بمشروع قانون جمع التبرعات

المصدر: دبي - البيان

اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، على ملاحظات عدد من ممثلي مؤسسات العمل الإنساني والجمعيات الخيرية في الدولة، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

حرص

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: إن اللجنة وفي إطار حرصها على الاستماع إلى آراء وملاحظات جميع المعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص خلال مناقشة مشروع القانون لأهميته لمجتمع الإمارات، قامت بدعوة ممثلي: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، وجمعية الفجيرة الخيرية، بهدف الاستماع إلى آرائهم وجهود هذه الجهات في جمع التبرعات والتحديات التي تواجههم، وأفضل الممارسات التي قاموا بها وكيفية تفادي المعوقات التي واجهتم، مؤكداً أهمية ملاحظات الجمعيات الخيرية على مشروع القانون.

تم خلال الاجتماع التنسيق مع ممثلي هذه الجهات حول تزويد اللجنة بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواد مشروع القانون.

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