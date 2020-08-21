حمدان بن زايد: سنة خير وبركة على الجميع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، التهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»:

«بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن تكون سنة خير وبركة على الجميع يسود فيها التآخي والتسامح والاستقرار، ويديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز