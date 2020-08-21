وزارة تنمية المجتمع: حزمة خدمات إضافية إلى بطاقة أصحاب الهمم

المصدر: دبي – نورا الأمير

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن حزمة خدمات إضافية جديدة، يستفيد منها حاملو «بطاقة أصحاب الهمم»، تغطي قطاعات مختلفة وتشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة، ودعم المشاريع، والاستشارات القانونية وخدمات أخرى متعددة، والتي تأتي في إطار التيسير على فئة أصحاب الهمم، من مختلف الإعاقات التي تشملها البطاقة، بما يحقق دعمهم وتمكينهم اجتماعياً.

وتُمنح البطاقة التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع لأصحاب الهمم من فئات الإعاقة التالية: (الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة، النفسية، التواصل، قصور الانتباه والنشاط الزائد) من المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة سعيها الدؤوب، لضمان توفير أفضل خدمات الدعم والتمكين لأصحاب الهمم، سواء كانت خدمات معنوية أو مادية، انطلاقاً من أهمية تمكين أصحاب الهمم بتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهم، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وبما يحقق وصول واستدامة الخدمات لهم، ويضمن دمجهم وإشراكهم في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة، وبما يعكس نوعية الخدمات والإنجازات، التي تحرص قيادة الدولة على تحقيقها لأصحاب الهمم في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وتضمنت حزمة المنافع الجديدة امتيازات متعددة في مجال الرعاية الصحية، تشمل فحص النظر «مجاناً» لجميع الفئات العمرية.

بالإضافة إلى خصم 25% على إطارات النظارات الطبية والشمسية، وعلى العدسات الطبية والعدسات اللاصقة، وعلى محلول العناية بالعدسات اللاصقة، وإطار مجاني للنظارات الطبية للأطفال، و10% على منتجات law vision، إلى جانب خصومات طبية من أحد مراكز الأسنان ومركز للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي بنسبة تصل إلى 25%.

وفي قطاع التعليم تم إضافة خصم جديد بنسبة 25% من كلية مينا للإدارة، وخصم بنسبة 50% على تنظيم الأفراح لأصحاب الهمم المواطنين وأبناء المواطنات من ذوي الظروف الصعبة، على أن يكون حفل الزفاف خلال أيام العمل ضمن الأسبوع.

كما تشمل الخدمات الجديدة دعم المشاريع لأصحاب الهمم، وقد قدّمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب خصماً بنسبة 50% لدعم المشاريع، علاوة على توفير خصم 20%على تأمين المركبات في الشارقة من خلال الدولية لخدمات التأمين.

تسهيلات

وشملت التسهيلات أيضاً تقديم أربعة مطاعم لخصومات تتراوح بين 20 % - 25 % على الطلبات داخل المطاعم مع توفير قوائم صوتية للمكفوفين وضعاف البصر، ودخول مجانيّ لحاملي بطاقة أصحاب الهمم والمرافق لهم، من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الاتحاد، والقرية العالمية، ودخول مجانيّ لـ IMG Worlds، وخصم للمرافق.

وتتيح المنافع الجديدة المقرونة ببطاقة أصحاب الهمم الحصول على خدمات قانونية مجانية لأصحاب الهمم من قبل إيمان سبت للمحاماة والاستشارات القانونية، وتسهيلات من قبل ريم صالح للمحاماة، إضافة إلى توفير بطاقة فزعة همم الإلكترونية، التي يتم تفعيلها عن طريق تطبيق فزعة همم أو موقعها، وتقدم جملة من الخدمات والخصومات عبرها.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تمنح أصحاب الهمم في دولة الإمارات، بطاقة ذكية تتمتع بأكثر من 24 ميزة وتسهيلات، وتضطلع إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة من خلال مختصين، بالإشراف على إصدار البطاقة ضمن معايير وشروط محددة.

حيث تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والتنسيق مع جهات صحية حكومية قبل الموافقة على الطلبات، ويتم ذلك دون تكليف المتعامل عناء الحضور، حيث تتم العملية وفق آلية تقنية عصرية باستقبال الطلبات والتقارير، ومن ثم إرسال البطاقة عبر البريد السريع.

إعفاء

وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجميع فئات أصحاب الهمم تجديداً مجانياً للهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأميناً صحياً من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة، إلى جانب إعفاء من بعض الرسوم والخدمات من قبل جهات عدة، كإعفاء حامل البطاقة واثنين من المرافقين من دفع رسوم الدخول إلى الحدائق العامة في دبي، ومدينة الطفل وسفاري دبي وبرواز دبي، وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات ومساعدة في المطارات تتلاءم مع طبيعة الإعاقة.

خصومات

توفّر البطاقة للمستفيدين العديد من الخدمات النوعية، تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك» لمعظم الإعاقات، فيما تقدم بطاقة «نول» لجميع فئات أصحاب الهمم. وتمنح البطاقة حاملها في ما يخص ترخيص المركبة بطاقة مواقف السيارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز