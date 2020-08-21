مدير «الطاقة النووية»: نهج متميز لتطوير الكفاءات بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن دولة الإمارات لم تنجح وحسب في تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بل اعتمدت نهجاً شاملاً ومتميزاً لتطوير الكفاءات المؤهلة والقادرة على ضمان العمليات التشغيلية الآمنة خلال العقود المقبلة.

وقال: إن دولة الإمارات حققت إنجازاً كبيراً ونجحت في تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية.. مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أنه من الممكن إنشاء محطات للطاقة النووية وفق جدول زمني وميزانية محددين وفي الوقت نفسه يمكن لدولة واعدة في قطاع الطاقة النووية تطوير بنية تحتية آمنة ومتقدمة بشكل سريع.

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