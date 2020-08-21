مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في رصد ومكافحة الأوبئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، مؤخراً جلسة عبر الإنترنت ضمن سلسلة جلسات MBZUAI Talks، ناقش فيها الدكتور محمد يعقوب، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وزميل البحوث في «جامعة أوكسفورد»، دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة وباء «كوفيد 19».

إضافة إلى كيفية تسخيره للمساهمة في رصد الأوبئة مستقبلاً والحد من انتشارها. وأكد الدكتور يعقوب الدور المتنامي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والبحوث الأكاديمية كأدوات بالغة الأهمية على صعيد التصدي لوباء «كوفيد-19» والحد من تداعيات الأوبئة في المستقبل.

فقد ساهمت أزمة «كوفيد 19» المتواصلة في تسليط الضوء على ضرورة التهيؤ لمثل هذه الحوادث التي تترك تأثيراً هائلاً على المجتمع ككل وتتسبب بتعطل الكثير من مفاصل الحياة.

وتعد الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة وباء كوفيد 19» ثاني جلسات «MBZUAI Talks»، وهي سلسلة حوارات مفتوحة وغنية بالمعلومات يشارك فيها خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تعريف الجمهور بالذكاء الاصطناعي وبقدرته على إحداث نقلة نوعية في طريقة حياتنا وعملنا.

واستعرض الدكتور يعقوب حلولاً مبتكرة عدّة تسخّر الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رصد الأوبئة والاستجابة لها والتعافي منها، كما ناقش دور الذكاء الاصطناعي في توقع الإصابات وتيسير حلول الرعاية وتسريع وتيرة تطوير البحوث لفهم ومعالجة الفيروس -وتقييم الإجراءات اللازمة التي ينبغي على الدول اتخاذها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز