موارد الشارقة تعلن عن برامجها التأهيلية الإلكترونية للباحثين عن عمل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر سبتمبر المقبل، والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

تدريب

وتعقد دائرة الموارد البشرية بالشارقة عدداً من البرامج بنظام «التدريب عن بُعد» باستخدام برنامج WEBEX. وهي: مهارات الذكاء الاستراتيجي والتفكير والابتكار، وإدارة المواهب واكتشاف الإمكانيات الحقيقية، والجودة في إعداد المذكرات القانونية وصياغة العقود، والصحافة الإلكترونية صحافة المستقبل، والاتيكيت الاجتماعي والإنساني، والتوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، وإدارة الذات وفن التأثر بالآخرين، وإعداد وتأهيل الموظف الشامل، وتحقيق التميز في خدمة العملاء، وتخطيط وتنظيم الوقت، ومهارات إدارة النزعات واستراتيجيات التعامل معها، وتنمية المهارات الإدارية، والتحليل «تحليل الأعمال»، والتخطيط الشخصي لتحقيق التميز، وإعداد المشاريع الصغيرة، وتأهيل الموظف المتميز، والاتصال الفعال ولغة الجسد، ومهارات وأخلاقيات العمل.

وتنفذ البرامج الإلكترونية في إطار خطط الدائرة لتنمية وتأهيل فئة الباحثين عن عمل، حيث صممت وفق متطلبات سوق العمل، والمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً. بهدف رفع كفاءة الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

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