«بصمة إنسانية» يستعرض تجارب العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الدراسات الإنسانية ومكتبة «اقرأ واستمتع» ملتقى «بصمة إنسانية» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وبمشاركة نخبة من الشخصيات والجمعيات المهتمة بالعمل الإنساني التطوعي الخيري وهم كل من: أحمد الفلاسي صانع الأمل ورئيس مؤسسة أحمد الفلاسي للمبادرات الإنسانية، وصالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وحسن الحمادي مدير إدارة المشاريع بهيئة الأعمال الخيرية في عجمان، وإيمان الرفاعي الأمين العام لفريق بصمة وطن، وعلي محمد سعيد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام من جمعية الشارقة الخيرية، وعبدالرحمن بوجيري أمين السر بجمعية أبناء الخليج للأعمال الإنسانية.

وأدار الملتقى الذي عقد «عن بعد» الباحثة والإعلامية سارة المرزوقي، وتحدث المشاركون في الملتقى حول التجارب السابقة والحالية في العمل التطوعي، وتطرقوا للحديث عن الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني.

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