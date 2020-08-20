شرطة دبي تطلع على أفضل ممارسات «التقاضي عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس القضاء الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، جلسة افتراضية «عن بُعد» بالتعاون مع محاكم دبي، بحضور القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة الابتدائية، والعميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من الضباط والمديرين من كلا الجانبين، وذلك بهدف استعراض أفضل ممارسات المحاكم في التقاضي عن بُعد.

وأكد العميد أحمد شهيل أن شرطة دبي تسعى دائماً لتطوير آليات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة محلياً وعالمياً، بما يحقق السرعة في التقاضي، وجودة الأحكام، ويسهل من الإجراءات ويطور الأداء، لافتاً إلى أن كل ذلك يمكن تحقيقه من خلال مبادرات وخطط وشراكات من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة والتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمتمثلة في بيئة آمنة وإسعاد المجتمع والابتكار في القدرات.

وأعرب العميد شهيل عن سعادتهم بالشراكة والتعاون مع محاكم دبي، والاطلاع على تجربتهم في مجال التقاضي عن بُعد، مثنياً على مبادراتهم وخدماتهم الذكية والمبتكرة المقدمة في منظومة العمل للمتعاملين، ما مكّنهم من إنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم القانونية بأقل وقت وجهد.

ومن جانبه، أشار القاضي محمد السبوسي إلى أن محاكم دبي عمدت إلى تنفيذ عدد من المبادرات وآليات العمل التي سهلت الإجراءات في المحاكم ويسّرت على المتعاملين إنجاز معاملاتهم، منها نشر الأحكام القضائية والأحكام الجزئية والتوقيع الإلكتروني، والأحكام الكلية الذكية واللوائح والمذكرات الذكية، ومنصات العدالة الرقمية، ومحاضر الجلسات الذكية والتقاضي عن بُعد.

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