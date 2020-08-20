«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة العام الهجري الجديد

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة العام الهجري الجديد 1442 التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة وحافلات المواصلات العامة ومترو وترام دبي ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات)..مؤكدة في الوقت نفسه على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة يوم الأحد 23 أغسطس على أن يستأنف الدوام الاثنين 24 أغسطس 2020.. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (الأحد) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، وسيعمل الخط الأخضر (الأحد) من الساعة 5:30 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، وسيعمل ترام دبي خلال العطلة المذكورة من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي في هذه العطلة.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) خلال عطلة العام الهجري الجديد 1442 كالتالي: المحطات الرئيسة ومنها محطة سوق الذهب من 4:25 صباحاً إلى 12:29 صباح اليوم التالي والغبيبة من 4:14 صباحاً إلى 12:58 صباح اليوم التالي، المحطات الفرعية ومنها السطوة من 4:45 صباحاً إلى 11:00 مساء وسيعمل الخط (C01) من السطوة على مدار الساعة.

وستعمل محطة القصيص من 4:31 صباحاً إلى 12:08 صباح اليوم التالي و محطة القوز الصناعية من 5:05 صباحاً إلى 11:35 مساء و جبل علي من 4:58 صباحاً إلى 11:30 مساء.. وستكون مواعيد عمل الحافلات المغذية للمترو (الراشدية مول الإمارات ابن بطوطة دبي مول/ برج خليفة أبو هيل واتصالات) من 5:00 صباحاً إلى 12:10 صباح اليوم التالي مع ملاحظة أن جميع الخطوط المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

وستكون مواعيد عمل الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي: المحطات الفرعية ومنها ميدان الاتحاد من 4:25 صباحاً إلى 11:00 مساء ومحطة مترو اتصالات من 5:00 صباحاً إلى 11:00 مساء.. أما المحطات الخارجية فستعمل محطة عجمان فقط خلال العطلة المذكورة من 5:15 صباحاً إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري (الأحد 23 أغسطس) كالتالي: الباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول مارينا ووك مارينا تيراس مارينا بروميناد) من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 11:00 مساء.

ومواعيد عمل العبرات التراثية كالتالي: العبرات التراثية في محطات خور دبي (سوق دبي القديم - بني ياس) من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطة (سوق ديرة القديم - السبخة - الفهيدي) من 10:00 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي ومحطة (السيف - بني ياس) من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستعمل العبرات المكيّفة من محطة (الجدّاف - دبي فيستفال سيتي) من 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.. أما العبرات الكهربائية فستعمل من محطة (السيف - بني ياس - الفهيدي) من 3:00 بعد الظهر إلى 11:00 مساء.. وستكون مواعيد العمل في فيري دبي من (محطة دبي مارينا) من الساعة 11:00 صباحاً 1:00 ظهراً 5:00 مساء و6:30 مساء.

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