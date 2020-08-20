الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.ً

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب أحياناً آخر الليل ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثاني عند 02:42 والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:32.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند 11:26 والثاني عند الساعة 23:33.

والجزر الاول عند الساعة 17:34 الساعة والجرز الثاني عن الساعة 05:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 33 85 35

دبي 43 33 80 40

الشارقة 42 33 80 40

عجمان 40 32 80 40

أم القيوين 41 31 75 35

رأس الخيمة 44 32 75 40

الفجيرة 36 31 80 45

العين 46 33 75 25

ليوا 47 29 75 20

الرويس 40 28 80 40

السلع 42 29 75 40

دلما 36 30 80 45

طنب الكبرى 38 31 85 40

طنب الصغرى 38 31 85 40

أبو موسى 38 31 85 40

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