خليفة يصدر قانوناً بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتقدير من قدموا أعمالاً جليلة وجديرة بالاعتبار لمصلحة القيادة العامة أو المجتمع، من منتسبي القيادة العامة، والعسكريين، وأفراد المجتمع.

وحدد القانون 4 أوسمة وهي: وسام زايد للتميز الأمني، وهو أرفع وسام أمني يمنح لمنتسب القيادة العامة الذي أدى خدمات أو أعمالاً مميزة بكل إخلاص وتفان أثناء خدمته، ووسام أبوظبي الشرطي، ووسام الشهيد ووسام الإقدام.

وحدد القانون 15 ميدالية تمنح بقرار من القائد العام بناء على توصية المدير العام لشرطة أبوظبي.

وحدد القانون استحقاق مكافآت مالية ومكافآت شهرية لعدد من الأوسمة والميداليات، حيث تحدد قيمتها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح القائد العام.

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