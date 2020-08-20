محمد بن راشد يهنئ الإمارات والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.. عام يجدد فينا معاني عظيمة.. وقيماً نبيلة.. ومبادئ نبوية سامية.. اللهم أهلّه علينا بالأمن والأمان.. والسلامة والإسلام.. واحفظ بلادنا وأدم رخاءها واستقرارها".

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