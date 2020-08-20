فوز مشروع «روبوتوك» من شرطة أم القيوين بجائزة الفكرة الابتكارية

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

فاز مشروع «روبوتوك»، الذي نفذته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بجائزة الفكرة الابتكارية ضمن جائزة وزير الداخلية ' وكانت شرطة أم القيوين قد أطلقت مشروع «روبوتوك» الذكي، بالتعاون مع «أم القيوين الذكية».

و «روبوتوك» إنسان آلي يتم استخدامه من قبل المحققين في الجرائم الواقعة على الأطفال كما يمكن استخدامه في المحاضرات التوعوية، ولدى «روبوتوك» 8 ميزات أبرزها حساب درجة الخطورة الواقعة على الطفل.

لغتان

ويمكن لـ «روبوتوك» التحقيق مع الأطفال المجني عليهم، مستخدماً لغتين، هما العربية والإنجليزية، إضافة إلى قدرته على استخدام اللهجة المحلية، مستفيداً من قدرته على كشف حالتهم النفسية، بفضل قدرته على تغيير تعابير وجهه 360 مرة، بما يسهم في بث الطمأنينة في نفوسهم، أثناء إجراء التحقيق معهم.

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