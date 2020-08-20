مواطن من أصحاب الهمم يلبي نداء الوطن ويشارك في التجارب السريرية للقاح "كوفيد- 19"

المصدر: وام

سارع أحمد محمد الشيباني ضابط أول مركز الإتصال في مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وهو من أصحاب الهمم لتلبية نداء الوطن للتطوع والمشاركة في إجراء التجارب السريرية حول لقاح " كوفيد - 19 "ولم تمنعه إعاقته من المساهمة الدائمة في خدمة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها.

ويبادر الشيباني - بفضل همته العالية وحبه الكبير لوطنه الإمارات - للتطوع في أي مشروع يخدم المجتمع وما أن علم بالتجارب الجارية حول لقاح لفيروس " كوفيد - 19 " ضمن حملة لأجل الإنسانية التي تجريها شركة "صحة" بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وشركة "جي 42 للرعاية الصحية " حتى سارع إلى التطوع للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية ضمن المرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط للوباء.

وأعرب أحمد الشيباني عن سعادته للمشاركة في هذه التجارب .. مؤكدا حرصه على المساهمة في خدمة المجتمع ومعتبراً أن مشاركته في التجارب السريرية كانت تحدياً جديداً له وأصر على المشاركة رغم إعاقته.

ودعا أصحاب الهمم بجميع فئاتهم إلى أن يسهموا في خدمة مجتمع دولة الإمارات وأن يكونوا جزءاً فعالاً في تقدمه .. كما دعا جميع أفراد المجتمع للمشاركة في التجارب السريرية لأن مشاركتهم تسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية للتجارب الجارية وإيجاد اللقاح اللازم لمكافحة فيروس كورونا المستجد .. مؤكداً أن المشاركة في هذه التجارب تعد واجباً وطنياً على جميع أفراد المجتمع فمجتمع الإمارات بمواطنيه ومقيميه لا يتأخرون أبداً عن تلبية نداء الوطن .. مضيفا ما زالت أتذكر عندما ردد الجميع النشيد الوطني لدولة الإمارات خلال برنامج التعقيم الوطني للتعبير عن التزامهم ومسؤوليتهم تجاه مجتمع الإمارات.

ودعا الشيباني الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على دولة الإمارات قيادةً وشعباً ومقيمين وأن تزول هذه الجائحة .. وحث الجميع على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد لضمان سلامتهم.

ويعمل أحمد الشيباني في مستشفى العين منذ نحو 20 عاماً وهو من المواطنين الحريصين على عملهم فعلى الرغم من أنه من أصحاب الهمم وممن استثناهم القانون من الحضور إلى مقر العمل بسبب أزمة " كوفيد - 19" إلاَّ أنه يؤدي واجبه ويحضر لمقر العمل لمباشرة عمله مع المحافظة على الإجراءات الوقائية والإحترازية وهو من المتطوعين النشطين ويتقدم للتطوع في أي مجال يستطيع المساهمة فيه ويطلب من إدارته ترشيحه لأي أنشطة تطوعية خاصة خلال أزمة " كوفيد - 19" إضافة لذلك فهو رياضي يلعب في منتخب الإمارات ومنتسب لنادي العين الرياضي الثقافي.

يذكر أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تجري حالياً وبإشراف دائرة الصحة في أبوظبي وشركة "جي 42 للرعاية الصحية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42" تجارب جديدة للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء " كوفيد-19 " وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على هذا الوباء العالمي.

وتأتي التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة /سينوفارم سي إن بي جي/ نتيجة جهود التعاون الدولية التي تحتضنها أبوظبي في إطار التزام حكومة الإمارات والهيئات الصحية بإيجاد علاج لأكبر تحد شهدته البشرية في القرن الواحد والعشرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز