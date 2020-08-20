سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للآثار

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للآثار.

ووفقا للمرسوم الأميري يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للآثار.. على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:

1- الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته.

2- استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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