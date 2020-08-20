جراحو "توام" يستأصلون ورماً بحجم نصف دماغ من مريضة خمسينية

المصدر: العين – داوود محمد

قام فريق جراحة الأعصاب في مستشفى توام باستئصال ورم سحائي من دماغ مريضة من دولة خليجية شقيقة تبلغ من العمر 52 سنة، كانت تشكو من صداع شديد وعدم توازن، بالإضافة لتدهور البصر الحاد، وتم تحويلها إلى مستشفى توام لتوافر الخبرات والتجهيزات الطبية عالية المستوى.

قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد العشّا استشاري جراحة، بإزاله أورام الدماغ وقاعدة الجمجمة وبالتعاون مع فريق ضم كلا من الدكتور حسام أبو خضير -أخصائي جراحة الأعصاب، والدكتور رياض خيشزاي -استشاري التخدير. واستغرقت العملية قرابة 6 ساعات، وكللت بالنجاح التام، قد تماثلت المريضة للشفاء او وغادرت المستشفى خلال أربعة أيام فقط وهي الآن تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وأكد الدكتور العشّا أن حجم الورم يعادل 600 مل وهو ما يقارب نصف حجم الدماغ الطبيعي عند الإنسان والذي يبلغ 1400 مل، ويعتبر هذا النوع من أورام الدماغ الحميدة الأكثر انتشارًا بين الناس ويصيب النساء بدرجة أعلى من الرجال.

وأضاف العشّا أن العملية كانت على درجة عالية من التعقيد بسبب اشتباك الورم بالجيوب الوريدية الرئيسة في الدماغ مما تطلب 6 ساعات من الجراحة المجهرية الدقيقة لاستئصال الورم جذريًا وإعادة ترميم الجيب الوريدي بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر إن حجم هذا الورم 12 سم في قطره الأكبر يعتبر من أكبر أحجام الأورام المحصورة بالجمجمة التي تم التعامل معها عالميًا (14.5 سم حسب بعض التقارير العلمية)، وهو ربما الأكبر على الإطلاق من هذا النوع من الأورام التي تم الإبلاغ عنها على مستوى دولة الإمارات.

ويأتي هذ النجاح في سلسلة الإنجازات المتميزة لقسم جراحة الأعصاب في مستشفى توام الذي يعتبر المركز الوطني الأول في جراحة أورام الدماغ بما يعادل أكثر من 120 عملية جراحية متخصصة في أورام الدماغ وجراحة قاعدة الجمجمة بالمنظار كل عام وما يزيد عن 300 حالة في الدماغ والعمود الفقري.

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