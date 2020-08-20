خليفة بن محمد: التطوع ريادة في فضاء الإنسانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن العمل التطوعي وقت الأزمة يظهر الريادة في فضاء الإنسانية، ويُعدّ بمثابة اللقاء العميق بين الإنسان وأخيه الإنسان، حيث يظهر مدى تكاتف المجتمع الواحد، وتعاونهم في مواجهة كل ما يهدد البشرية.

وأثنى - في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني - على العطاء الإنساني للعاملين في الصفوف الأمامية الذين نذروا أنفسهم لتقديم العون ومساعدة الآخرين في ظل تمدّد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم الأممي، يعبّر عن مدى البعد الإنساني في حقيقته لتقديم كل أوجه الدعم لهؤلاء الأشخاص الذين وهبوا حياتهم لدرء المخاطر الإنسانية من الأمراض والأوبئة المحدقة بالبشرية.

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