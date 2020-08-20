اليوم.. رأس السنة الهجرية في معظم الدول الإسلامية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تحرّت غالبية دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم لعام 1442 هجرية، أمس، ويحدث الاقتران المركزي عند الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت غرينتش، وعليه من المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 في غالبية الدول الإسلامية.

وقال المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، إن رؤية الهلال أمس الأربعاء ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من معظم شرق العالم الإسلامي ووسطه، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب أفريقيا ومعظم الأمريكتين.

بينما تكون رؤية الهلال من أمريكا الوسطى وما حولها ممكنة بسهولة بالعين المجردة. وأشار عودة إلى أنه من المتوقع أن توافق رأس السنة الهجرية غداً الجمعة في الدول الإسلامية التي تقع شرق العالم الإسلامي وتشترط رؤية الهلال بالعين المجردة مثل باكستان.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم أمس في الإمارات والمملكة العربية السعودية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تشير إلى أنه في أبوظبي غاب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و56 دقيقة، والرؤية كانت ممكنة بالتلسكوب فقط وبصعوبة، وفي مكة المكرمة: غاب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و43 دقيقة، والرؤية كانت ممكنة بالتلسكوب فقط بصعوبة أيضاً.

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