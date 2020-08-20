بلدية دبي تشرف على نظافة 11 شاطئاً بطول 27 كيلو متراً

المصدر: دبي - وائل نعيم

تشرف بلدية دبي على نظافة 11 شاطئاً يبلغ طولها 27 كيلو متراً، حيث يعتبر الشريط الساحلي من أهم المقومات السياحية والاقتصادية للإمارة، ويتم متابعة أعمال نظافة الشواطئ، من خلال فريق عمل رقابي وعمالي يعمل على مدار الساعة.

وقال عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات ببلدية دبي: «وفرت البلدية من خلال شعبة متخصصة 87 عامل نظافة و32 من الإشرافيين والفنيين لمتابعة تنفيذ مهام متابعة نظافة الشواطئ والقنوات المائية، ومن أبرز هذه المهام «إزالة المخلفات الحجمية التي يقذفها البحر على الشاطئ وإزالة الأسماك النافقة والطحالب وإزالة بقع الزيوت والمشتقات البترولية».

تقنيات حديثة

وأضاف: «تسعى بلدية دبي إلى إضافة التقنية والأجهزة الحديثة لدعم كل عملياتنا التشغيلية، للارتقاء بجودة منظومة العمل الميداني في نظافة دبي».

توزيع

وتابع: «وفرت بلدية 350 حاوية نفايات شاطئية موزعة على كل شواطئ الإمارة، كما تقوم من خلال فريق العمل الرقابي الميداني بالإشراف على نظافة الشواطئ الخاصة للفنادق، حيث يتولى عمليات النظافة فيها شركات القطاع الخاص، وإضافة إلى ذلك تقوم بلدية دبي بتوفير كل متطلبات الدعم لإنجاح الفعاليات والمناسبات السياحية والترفيهية والرياضية على مدار العام.

توعية

وأكد: «إن بلدية دبي تعتزم قريباً إطلاق حملة التوعوية المجتمعية لمرتادي الشواطئ تحت شعار «شواطئ نظيفة.. مدينة مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة البيئية لمرتادي شواطئ الإمارة. وسيتم إطلاق الحملة إعلامياً عبر العديد من القنوات الإعلامية والتوعوية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتخللها عدد من الفعاليات التوعوية.

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