«الصحة» تعزز جودة التعليم المستمر في المؤتمرات الطبية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركة «اندكس» للمؤتمرات والمعارض، بهدف بناء شراكة في كافة المؤتمرات العلمية والطبية والتعليمية.

وستصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع بناءً على مذكرة التفاهم شريكاً علمياً لاعتماد برامج التعليم المستمر في الفعاليات الطبية، وبما يساهم في تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على أفضل مستويات التعليم الطبي المستمر الذي يؤهلهم للارتقاء في تخصصاتهم وتقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من: عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور عبد السلام المدني رئيس «اندكس» القابضة، وذلك بحضور صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير وعدد من مسؤولي الطرفين.

وأشار عوض الكتبي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «اندكس» يأتي في إطار تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين لتطوير مهارات الأطباء والعاملين الصحيين والاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في العالم ودعم الأبحاث من خلال تبادل المعرفة ومواكبة أحدث الممارسات الطبية في مجال التشخيص وعلاج المرضى، والذي يسهم بتعزيز دور ومكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة ووجهة عالمية للتعليم الطبي.

وأضاف عوض الكتبي أن تطوير كفاءة وقدرات الكوادر الصحية من أطباء وفنيين يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق استراتيجية الوزارة الرامية لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تواكب المعايير العالمية في المنشآت الصحية، وبما يُنسجم مع رؤية الدولة في تعزيز الابتكار بالمجال الصحي.

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