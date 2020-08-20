بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بالصحة النباتية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بريد الإمارات عن إصدار طابع تذكاري خاص للاحتفال مع مجموعة من دول العالم بمناسبة إعلان 2020 السنة الدولية للصحة النباتية من قبل الأمم المتحدة، حيث إن المبادرة تأتي ضمن حملة عالمية للتوعية بأهمية الصحة النباتية في القضاء على الجوع والفقر حول العالم وحماية البيئة ودفع العجلة الاقتصادية.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة فإنّ الآفات والأمراض النباتية تتسبب بفقدان نحو 40% من المحاصيل الغذائية سنوياً، وهي مشكلة قد تترك الملايين من الناس بلا غذاء كافٍ إضافة إلى إلحاق ضرر بالغ بالزراعة، حيث إن الوقاية من الآفات والأمراض تعد الطريقة الأكثر فعالية والأقل تكلفة لحماية النباتات.

وشدّد عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات على أهمية الزراعة في الإمارات والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في دعم الأمن الغذائي.

وقال: «تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لتشجيع الزراعة والحفاظ على الموارد النباتية، حيث إنّها ثقافة أصيلة رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

وقد وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات للاستثمار في حماية البيئة والنباتات، أهمها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدفع مسيرة الأمن الغذائي.

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