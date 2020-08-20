القطامي: دبي وجهة المراكز الصحية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي وفرتها إمارة دبي، وحزمة المحفزات والتسهيلات التي يحظى بها هذا القطاع على وجه التحديد، أسهمت مباشرة في وجود المستشفيات والمراكز الصحية العالمية، التي رأت في دبي وجهتها الصحيحة.

وأكد معاليه أن الهيئة تعد القطاع الصحي الخاص شريكاً استراتيجياً لها، وتعمل باهتمام بالغ على استقطاب المزيد من المستشفيات والمراكز المتخصصة الرائدة إلى دبي من أجل تعزيز مقومات الأمن الصحي، وتوفير خيارات متنوعة من الخدمات الطبية، لأفراد المجتمع. جاء ذلك خلال تفقد معاليه مستشفى مركز كليمنصو الطبي، الذي بدأ تشغيله مطلع العام الجاري، بسعة 100 سرير، تمثل مختلف الأقسام الطبية والعيادات التخصصية. وكان في استقبال معاليه كبار المسؤولين في المستشفى، كما رافقه في الجولة التفقدية، جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية.

ومن جانبه قال جمال عبد السلام: «نفخر بوجود مستشفى مركز كليمنصو الطبي ضمن مجتمعنا الطبي في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، حيث يخدم المستشفى الجديد أولويات مدينة دبي الطبية في جذب الكفاءات الطبية الإقليمية والدولية الموثوق بها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز