الإمارات تنفذ مبادرة جديدة لعلاج مصابي انفجار بيروت

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر «أم الإمارات»، تنفذ الهيئة مبادرة صحية جديدة لعلاج وتأهيل المصابين في حادث انفجار مرفأ بيروت في لبنان مؤخراً.

وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني. وتتضمن المبادرة علاج المصابين بتشوهات بسبب الانفجار، وتركيب أطراف صناعية للمتأثرين، إضافة إلى تقديم هدايا عينية للأطفال المتضررين من الحادث.

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بتوجيهات الشيخة فاطمة.. "الهلال الأحمر" ينفذ مبادرة جديدة لعلاج مصابي انفجار بيروت



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