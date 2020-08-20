الإمارات تبدأ إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

المصدر: أبوظبي ــ وام

في إنجاز بالغ الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية، نجحت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات.

وذلك بالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن هذا الربط يمثل اللحظة التي بدأنا فيها بالفعل بتحقيق مهمتنا بدعم النمو في الدولة عبر إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة. وأضاف: «يعد ذلك بداية مرحلة جديدة لمشروع محطات براكة بعد سنوات من الاستعدادات والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية».



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