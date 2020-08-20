الدولة تدعو إلى تغليب الحكمة لتجنب الفوضى في مالي

المصدر: (أبوظبي - وام)

‎أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، مؤكدةً أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الأفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

‎ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنّب الفوضى والانفلات الأمني، وذلك انطلاقاً من دور الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة. وأكدت الإمارات ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف، ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمةً لمصالح شعوبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز