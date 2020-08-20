«كهرباء دبي» تنظم محاضرات ترشيد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظم فريق التوعية والترشيد لدى هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع جمعية أهالي ذوي الإعاقة – الإمارات، فعاليات توعوية عبر الإنترنت لرفع مستوى وعي أصحاب الهمم حول أهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء والمياه، وذلك ضمن حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر».

وشملت الفعاليات التي استمرت على مدار يومين فقرات ترفيهية ومحاضرات توعوية مُبسّطة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين، وصل عددهم إلى قرابة 250 من أصحاب الهمم وأولياء أمورهم. وقدّمت الهيئة خلال المحاضرات شرحاً وافياً حول أهم إرشادات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال أشهر الصيف، وسبل الاستفادة من مبادرات الهيئة العديدة الموجّهة إلى القطاع السكني، ومن أبرزها برنامج «نهجي المستدام»، الذي يتيح للمتعاملين مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية، بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة لترشيد الاستهلاك، من خلال توفير نصائح تصمم خصيصاً لكل متعامل».

التزام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بتعزيز وعي كل أفراد المجتمع بأهمية اتباع عادات وسلوكيات ترشيدية، وتطلق على مدار العام مبادرات ومشاريع مبتكرة، تقدم نصائح وإرشادات توعوية بأسلوب سهل ومبسط».

شكر

تقدمت فاطمة محمد سجواني، عضو مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة- الإمارات، بالشكر الجزيل إلى الهيئة لمشاركتها المثمرة في النشاط الصيفي الذي تقيمه الجمعية، وأكدت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في مختلف المجالات. وأشادت سجواني بدور الهيئة الفعال لدعم أصحاب الهمم معرفياً واجتماعياً ونفسياً، منوهة بأسلوب المدربين الشيّق وقدرتهم العالية على إيصال نصائح الترشيد إلى أصحاب الهمم وأولياء أمورهم بطريقة مبسّطة وإيجابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز