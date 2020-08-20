113حالة شفاء جديدة من «كورونا» بالدولة

المصدر: (أبوظبي - وام )

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

أعلنت الوزارة إجراءها 72026 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأعلنت الوزارة عن شفاء 113 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 58022 حالة. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 435 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65341 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 367 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى.

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