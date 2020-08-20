هيلاري كلينتون: اتفاق واعد للغاية

المصدر: (دبي - البيان)

أكّدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أنّ المعاهدة بين دولة الإمارات وإسرائيل واعدة للغاية، مشيرة إلى أنّ العالم يجب أن يرقب حدوث السلام بالفعل، وتراجع إسرائيل عن نيتها ضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وأضافت كلينتون: «يجب على الجميع أن يكون ممتناً للغاية في حالة شهدوا أي تقدم حاصل، لاسيّما في ظل سوء الأوضاع وبالتحديد مؤخراً بالنسبة لما جرى خلال انفجار بيروت».

وأعربت كلينتون، عن أملها في أن يؤدّي تعزيز علاقات مع قوة خليجية كبرى مثل دولة الإمارات إلى استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت هيلاري كلينتون إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تعج بالعديد من المشكلات، ولا تقتصر فقط على الصراعات المستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى أنّ هنالك معضلة محاولة اكتشاف أفضل السبل لعيش إسرائيل آمنة مع دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي تصريحات كلينتون خلال مقابلة مصورة نظمها المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، إذ دار الحوار حول أولويات السياسة الخارجية الأساسية للإدارة الرئاسية المقبلة ومستقبل القيادة الأمريكية، عبر ندوة تم بثها عبر الإنترنت مؤخراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز