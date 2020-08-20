هزاع بن زايد: الإمارات في الصفوف الأمامية دعماً للإنسان

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات كانت وستبقى في الصفوف الأمامية دعماً للإنسان في كل مجال ومكان.

وقال سموه في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نتوجه بالتحية والتقدير إلى جنود الصف الأول في الإمارات والعالم من عاملين في المجال الصحي والإنساني الذين يقدمون التضحيات اليومية في مواجهة كوفيد 19.. الإمارات كانت وستبقى في الصفوف الأمامية دعماً للإنسان في كل مجال ومكان».

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