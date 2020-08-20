حنيف القاسم: المجتمع الدولي يثمّن دور الإمارات الإنساني

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاحتماعية ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات، في مجالات العمل الإنساني على مستوى العالم واحترام حقوق الإنسان في كل مكان وهو ما يعكس توجه قيادة الإمارات الرشيدة ونهجها نحو تعزيز المبادئ الدولية ودعمها لحاجات الشعوب الإنسانية والحياتية على اختلاف جنسياتها ومعتقداتها، مشيراً إلى حيوية النموذج الإماراتي الذي أرسى قواعده ودعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث ساهم في شغل الدولة لمكانة متميزة إقليمياً ودولياً.

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