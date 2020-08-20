عزة النعيمي: الإمارات مركز مهم للمبادرات الخلاقة

المصدر: (عجمان - وام)

أكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم مركزاً مهماً لإطلاق المبادرات الإنسانية الخلاقة في المجال الإغاثي والتنموي، وتمثل نموذجاً فريداً في العطاء، حيث تمتد أياديها البيضاء إلى كافة بقاع العالم.

وقالت في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «إن القيادة الرشيدة تسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخ مسيرة العطاء الإنساني لدولة الإمارات»، مشيرة إلى أن المسيرة تجلت في أروع صورها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر تقديم الدعم والمساعدة والرعاية الصحية إلى جميع الجنسيات.

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