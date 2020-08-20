سيف الشامسي: مواقف الإمارات مشرّفة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن مواقف الإمارات مشرفة في العمل الإنساني، معرباً عن فخر شعب الإمارات بقيادتها الرشيدة، وبأياديها البيضاء، ومواقفها المشرفة، ونهجها الثابت في إرساء دعائم العمل الإنساني والتطوعي محليا وعالميا، والذي وضع لبنته الأولى مؤسس دولتنا الفتية، وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث سارت على نهجه النبيل القيادة الرشيدة.

وقال اللواء الشامسي: نحتفل به في دولتنا المباركة مع إشراقة كل صباح، بأيادي الخير والعطاء التي تمتد من أرض الإمارات، لتصل إلى كل بقاع العالم.

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