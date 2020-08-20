عبدالله بن زايد: الإمارات وعُمان ترتبطان بعلاقات تاريخية وأخوية راسخة

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة، التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه سموه مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الجديد.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى السيد بدر بن حمد البوسعيدي بنيل الثقة السلطانية السامية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن ثقته بأن السيد بدر بن حمد البوسعيدي سيثري مسيرة العمل الدبلوماسي لما يتمتع به من تجربة دبلوماسية متميزة وعلاقات واسعة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، معربا سموه عن تطلعه لمزيد من التواصل والتعاون مع معاليه.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ستزداد تماسكا وتطورا و رسوخا في ظل رعاية واهتمام من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية العمانية تعد نموذجا للترابط والتعاضد بين الأشقاء.

وبحث سموه ووزير خارجية سلطنة عُمان خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والأصعدة، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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