كورونا لم ينته بعد .. لا تهاون في الإجراءات الاحترازية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن فيروس كورونا المستجد لم ينته بعد، وهذا يعني ألا نتهاون في الإجراءات الاحترازية، وعلينا الالتزام أكثر في هذه اللحظة الحاسمة حتى إعلان شفاء آخر حالة في الدولة.

وأوضحت لـ «البيان» أن تهاون البعض في الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بما في ذلك السلام باليد، يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن غالبية الحالات المصابة في الفترة الأخيرة تتعلق بزيارات عيد الأضحى والمناسبات الاجتماعية بشكل عام مثل إقامة حفلات الأعراس والعزاء دون الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات البسيطة الأخرى.

ولفتت إلى أنه لوحظ في الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا المستجد إصابة بعض الفئات من الذين يرتادون الأماكن العامة دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

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